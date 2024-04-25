В Николаеве во время перегрузки боеприпасов произошел взрыв: погибли двое военных, есть раненые. Фото

В Николаеве произошла детонация боеприпасов, когда военнослужащие выгружали их из одного автомобиля в другой. В результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое получили ранения.

Трагедия произошла 24 апреля на автомобильной парковке. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Отмечается, что также загорелись автомобили рядом с эпицентром взрыва.

Кроме этого, во время ликвидации пожара раздался еще один взрыв, из-за чего травмировались пять спасателей, приехавших по вызову.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году весной в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого погибли четверо украинских военнослужащих. О причинах ЧП там не рассказали, добавив, что началось служебное расследование.

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