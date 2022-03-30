В Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах у 6-летнего сына: мать умерла, а ребенок поседел

Российские оккупанты в Мариуполе несколько дней насиловали женщину на глазах у 6-летнего сына. В результате она скончалась, а у ребенка поседели волосы.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Украины. Пост был опубликован на английском языке, чтобы как можно больше цивилизованных стран знали о бесчеловечных преступлениях России.

"В Мариуполе российские оккупанты по очереди несколько дней насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она скончалась от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилования, насилие, убийства – вот что такое "русский мир", – сказано в сообщении.

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Это не первый подобных случай. Российские оккупанты регулярно убивать мирных украинцев и совершают страшные зверства. Они насилуют женщин и несовершеннолетних девочек, угрожая им оружием, а потом хвастаются этим своим знакомым из РФ.

Недавно жительница Киевской области рассказала, как оккупанты убили мужа и несколько часов насиловали ее, а в это время рядом плакал маленький сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас в Мариуполе и на других территориях в зоне операции Объединенных сил идут тяжелые бои. Оккупанты решили сосредоточить свои силы на восточном направлении и уже перебрасывают туда дополнительные войска.

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