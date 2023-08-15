В Луцке российская ракета попала в завод шведской компании SKF: погибли три работника. Фото

Во время ночной российской атаки на Украину вражеская ракета в Луцке попала в шведский завод SKF – крупнейший в мире производитель промышленных подшипников. В результате террористического удара РФ погибли трое сотрудников завода, есть раненые.

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Об этом сообщили в компании во вторник, 15 августа, пишет Reuters. Представитель SKF Карл Бьернстам подтвердил гибель своих работников во время ракетного удара РФ по Луцку.

"Ночью была атака на город Луцк в Украине, и в результате этого нападения пострадал наш завод. Нам очень грустно подтверждать, что три наших коллеги убиты", – сказал представитель SKF.

Бьорнштам также отметил, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения завода, но добавил, что основное внимание сосредоточено на ее работниках и их безопасности.

По данным местных властей, ранены еще три человека, а из-под завалов удалось спасти одного человека.

Как сообщили в Волынской областной прокуратуре, в результате ракетного удара по заводу SKF погибли три работника – мужчины 27, 52 и 55 лет. Все они жители Луцка.

Прокуратура начала расследование гибели людей. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Страна-агрессор Россия во время массированной ракетной атаки по Украине утром 15 августа нанесла удар по Луцку. Он пришелся на предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей. В результате попадания произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела троих погибших.

Почти одновременно с Волынью утром 15 августа российские ракеты атаковали и Львовщину. От падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек.

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