В Курской области враг может инсценировать преступления против гражданских: СБУ сделала важное заявление

Служба безопасности Украины заявила о попытках России использовать ситуацию в Курской области для обвинения украинских воинов в совершении военных преступлений. По данным украинской спецслужбы, Москва уже распространяет различные фейки и вбросы, а также может прибегнуть к инсценировке преступлений, однако все это бесполезно и не повлияет на наступательные действия украинских защитников и мнение западных партнеров.

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Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СБУ 12 августа. "Служба безопасности Украины фиксирует попытки спецслужб РФ использовать ситуацию в Курской области для безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений", – говорится в нем.

В СБУ добавили, что информационно-психологические спецоперации страны-агрессора связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ.

По данным Службы безопасности, в ближайшее время спецслужбы России могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в том числе в отношении гражданского населения Курской области, чтобы затем обвинить в их совершении Украину.

"СБУ предупреждает, что такие попытки бесполезны и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни по мнению международных партнеров нашего государства", – говорится в заявлении.

Также в СБУ отметили: Силы обороны Украины уже доказали всему миру, что четко соблюдают правила и обычаи ведения войны как в отношении обращения с военнопленными РФ, так и в отношении гражданских.

"Украинские воины неуклонно приближают победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут этому помешать", – заявили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа губернатор Курской области Алексей Смирнов на совещании с диктатором Владимиром Путиным официально признал потерю контроля над 28 населенными пунктами. По его словам, глубина проникновения ВСУ – 12 км, ширина – 40 км, всего захвачено около 480 кв. км.

Путин в свою очередь признал вторжение и заявил, что армия РФ пытается "выбить противника". Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы и сказал, что на очереди – Брянская область.

В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ ранее ввели "режим контртеррористической операции", из приграничных районов Курщины эвакуировали более 76 тыс. человек.

В МИД Китая, комментируя бои в Курской области РФ, заявили, что "приняли во внимание соответствующую ситуацию", и позиция Пекина в отношении войны "последовательна и понятна".

Между тем в США не считают, что события в Курской области могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха в поле боя, заявили в Вашингтоне.

А российская омбудсмен Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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