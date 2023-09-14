В Киеве начал работу полевой Офис МУС: что это значит и поможет ли привлечь Россию к ответственности

В Киеве заработал полевой Офис Международного уголовного суда. Это поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС, повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые совершает страна-агрессор Россия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 14 сентября на совместном брифинге с прокурором МУС Каримом Ханом заявил, что это историческое событие и "новая глава нашего сотрудничества". Запись пресс-конференции опубликована в Facebook-аккаунте ОГПУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Офис МУС в столице нашего государства – это крупнейшее иностранное представительство за пределами Гааги, отметила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Видео дня

"Мы делаем все возможное, чтобы следователи Международного уголовного суда могли все увидеть своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы", – заявил руководитель ведомства.

В свою очередь Хан подчеркнул, что "не только Украина и МУС, но и весь мир объединяется ради правосудия всюду, где люди живут в терроре, неуверенности". "И мы пытаемся достичь того, чтобы верховенство права стало сильнее и весомее", – сказал прокурор.

Он сообщил, что представители МУС постоянно находятся в Украине и занимаются фиксацией и расследованием преступлений российских оккупантов с мая 2022 года.

"В отличие от преступного российского режима, Украине нечего скрывать. Мы исповедуем принципы верховенства права и сотрудничаем на основе взаимного доверия, открытости и профессионализма. Ведь вместе со всем цивилизованным миром мы объединены одной целью – обеспечить справедливое наказание агрессора за все совершенные преступления. Только такой результат станет залогом восстановления и сохранения мира для Украины и всего мира", – констатировал Костин.

Он отметил работу команды МУС под руководством Бренды Голлис, работавшей в Украине над расследованием ряда тяжких преступлений непосредственно на местах. Также поблагодарил за быструю реакцию команды МУС на подрыв дамбы Каховской ГЭС, когда буквально через три дня после совершения преступления представители суда вместе с украинскими прокурорами уже работали на затопленных территориях Херсонщины.

Украина сотрудничает с Международным уголовным судом еще с 2014 года, в частности в связи с преступлениями, совершенными после вторжения России в Украину и оккупации Крыма.

Украина признает юрисдикцию МУС на своей территории, хотя и не ратифицировала Римский статут – основополагающий документ МУС.

Сейчас в Украине зарегистрировано более 104 000 военных преступлений, их количество увеличивается ежедневно.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя депортацию украинских детей страной-агрессором, заявила, что у Владимира Путина нет морального компаса.

– Ранее кремлевский диктатор признал факт депортации украинских детей на территорию РФ. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, Путин попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

– Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!