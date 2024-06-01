В Харьковской области враг ударил по частному дому: среди пострадавших – 8 детей

Российские войска в День защиты детей 1 июня нанесли удар по частному дому в Балаклее Харьковской области. Пострадали 11 гражданских, в том числе восемь детей.

Пострадавшие госпитализированы, большинство в состоянии средней тяжести, двое – тяжелые. Подробности раскрыли глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и начальник Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов.

Удар по Балаклее захватчики нанесли на рассвете 1 июня.

"В День защиты детей оккупанты совершили очередной акт терроризма! Около 5:00 утра оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района... На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек: 4 взрослых и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Возникла пожар. У всех пострадавших – состояние средней тяжести, у одного ребенка – острая реакция на стресс", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы.

Впоследствии появилась уточненная информация: захватчики попали не по двум, а по одному частному дому, в котором находились две многодетные семьи.

"Там жила семья: отец, мать и четверо детей – и к ним в гости вчера приехала еще одна семья, тоже с четырьмя детьми", – рассказал Карабанов в комментарии "Общественному".

По его данным, среди госпитализированных – женщина 35 лет с ушибом левого глаза, мужчина с осколочным ранением спины, ног и черепно-мозговой травмой, 17-летний подросток с ушибом правого колена, 16-летний парень с ушибом колена и ранеными стопами, 38-летний мужчина с осколочным ранением голени.

Также в больницу доставили двух подростков с легкими ранениями, два человека госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии, еще один пострадавший в состоянии средней тяжести находится в травматологии, а четырехлетний ребенок вследствие вражеского удара потерял стопу.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде регионов сработало ПВО.

На этот раз враг снова пытался попасть по энергетическим объектам – и местами успешно. Утром 1 июня министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.

После ночных взрывов в Запорожье движение по Днепровской ГЭС временно перекрыли, водителям посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами для объезда.