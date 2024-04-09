В Харьковской области разоблачили информаторку РФ, которая сливала места дислокации ВСУ для прицельных атак. Фото

В Харьковской области правоохранители разоблачили и задержали любительницу "русского мира" из Чугуевского района. 50-летняя ранее судимая женщина передавала российским спецслужбам информацию о перемещениях и местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Эта информация требовалась врагу для подготовки прицельных ударов ракетами и дронами-камикадзе. Подробности рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Там сообщили, что разоблаченная предательница передавала оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ и военной техники для последующих ракетных и дроновых атак врага.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении 50-летней женщине по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что работать в пользу государства-агрессора жительница поселка Новопокровка Чугуевского района начала в прошлом году: с помощью одного из мессенджеров она начала общаться с представителем ФСБ РФ и вызвалась собирать и передавать ему информацию о Силах обороны на Харьковщине. Делала она это, подчеркивают в прокуратуре, вполне осознанно и бесплатно – из "любви" к так называемому "русскому миру".

"Учитывая, что подозреваемая проживает у железной дороги, она систематически отслеживала движение, направление и количество украинской военной техники, и предоставляла данные представителю РФ. Также она обозначала в Google-картах фортификационные сооружения для отражения агрессии со стороны РФ, а также места базирования украинских военнослужащих и отправляла их российскому куратору", – говорится в сообщении.

В Харьковской областной прокуратуре также добавили еще один "штрих" портрета предательницы: ранее она была осуждена за кражу.

Во время обысков у фигурантки был обнаружен телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу России.

По ходатайству прокуратуры суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков, помогавших подключить ЗАЭС к "Росатому". Фигурантами уголовного дела оказались бывшие чиновники проектных институтов Украины, которые за деньги согласились работать на оккупантов.

По заказу россиян предатели разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию по модернизации атомных станций в РФ. Таким образом, агрессор пытался получить новые технологии в сфере атомной энергетики. Фигуранты дела работали над проектной документацией для Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС. Кроме того, представители "Росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.