В Харьковской области оккупанты полностью разрушили дом: из-под завалов достали два тела

Российские оккупанты вечером 13 апреля ударили по селу Веселое Липецкой громады Харьковской области. Полностью уничтожен частный дом.

Тела двух жертв, мужчины и женщины, спасатели деблокировали из-под завалов. Об очередном преступлении РФ рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Утром 14 апреля он рассказал еще о двух жертвах российских ударов по Харьковщине.

"Около 21 часа 13 апреля оккупанты нанесли удары по селу Веселое Липецкой громады. Полностью разрушен частный дом. Погибли двое гражданских – мужчина и женщина. Их деблокировали из-под завалов. Данные устанавливаются", – отметил Синегубов в 07:45.

Через 40 минут, в сообщении, посвященном российским атакам на регион за прошедшие сутки, глава Харьковской ОВА уточнил: Веселые захватчики атаковали с помощью КАБ. Повреждены два частных дома. Погибшему мужчине было 68 лет, а женщине – 61.

Также Веселое вместе с еще 16 населенными пунктами Харьковщины накануне страдали от вражеских артиллерийских и минометных ударов.

Напомним, в ночь на 14 апреля россия вновь устроила дроновую атаку на Украину. В этот раз силы ПВО сбили все 10 Шахедов, запущенных врагом.

Также сообщалось, что накануне россияне обстреляли Казацкое и Велетенское в Херсонской области, там есть разрушения и раненые среди местных жителей. Кроме того, под вражеским ударом оказалась центральная часть Донетчины: три человека погибли, ранены.

А днем 13 апреля в Харьковской области вражеский дрон сбросил боеприпас на бригаду экстренной помощи, а в Черниговской области захватчики обстреляли гражданский автомобиль, убив водителя.