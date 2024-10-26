В Харькове слышали звуки взрывов во время тревоги: Терехов уточнил детали

Днем 26 октября российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Харьковщине. Взрывы слышали, в частности, в областном центре.

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Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы, которые слышали харьковчане, раздавались за пределами города. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Несколько взрывов в Харьковском районе прогремели в период между 12:45 и 13:00. По предварительным данным, враг атаковал баллистическими ракетами.

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких скоростных целях на Харьковщине в юго-западном направлении. Путинские войска вели обстрел с территории Белгородской области.

По информации мониторинговых каналов, оккупанты запускали ракеты С-300.

После 13:20 глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о последствиях ракетного обстрела. По его информации, в результате ударов оккупантов зафиксированы попадания на открытой территории в Харьковском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Днепре поздним вечером 25 октября раздались мощные взрывы. Это произошло во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Известно, что есть 19 пострадавших и трое погибших. Из-под завалов спасены женщина и ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 октября в Киеве и области были слышны взрывы. В столице вражеский дрон попал в многоэтажку, были повреждены квартиры на трех этажах, пострадали пять человек. Один человек погиб.

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