В ГСЧС рассказали, сколько погибших граждан нашли при разборе завалов в Бородянке

В Бородянке Киевской области продолжается разбор завалов разрушенных домов. С начала этих работ было найдено тело 41 погибшего жителя поселка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. В населенном пункте почти все здания были повреждены или разрушены.

"Киевщина, Бородянка.16 апреля проводились работы по разбору завалов двух разрушенных обстрелов многоэтажных жилых домов. Во время проведения работ изъято тело погибшего. Всего с 6 апреля из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, на 5 – работы завершены полностью. С начала проведения работ изъяты тела 41 погибшего человека", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Бородянке Киевской области восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат какому-либо ремонту или реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденная от оккупантов Бородянка Киевской области разрушена до основания. В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами были заживо похоронены люди, скрывавшиеся в подвалах от артиллерийских и ракетных ударов.