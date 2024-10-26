В ГСЧС показали момент спасения женщины из-под завалов после удара РФ по Днепру. Видео

Вечером 25 октября российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Днепру. Вследствие атаки мирные жители оказалась под завалами, поэтому потребовалась помощь ГСЧС.

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Спасатели показали момент деблокирования раненных из разрушенного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Вследствие ракетных ударов частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли тела трех погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

Позже спасатели уточнили, что деблокировали из-под завалов ребенка. Продолжаются поисково-спасательные работы, дополнительно привлечена кинологическая служба "Антарес".

В целом ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка. На месте обстрелов работают психологи, оказывающие необходимую помощь людям. К ликвидации последствий задействовано более 60 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

В областной военной администрации заявили, что российскими ракетами повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, а также 30 транспортных средств. По состоянию на утро 26 октября коммунальные службы вывезли уже 80 тонн строительного мусора.

Напомним, в Днепре поздним вечером 25 октября раздались мощные взрывы. Это произошло во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Известно, что есть 19 пострадавших и трое погибших. Из-под завалов спасены женщина и ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 октября в Киеве и области были слышны взрывы. В столице вражеский дрон попал в многоэтажку, были повреждены квартиры на трех этажах, пострадали пять человек. Один человек погиб.

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