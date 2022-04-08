В ГСЧС показали, как спасатели ищут погибших в разрушенной оккупантами Бородянке. Фото и видео 18+

В Бородянке Киевской области спасатели, правоохранители и волонтеры продолжают поиски тел мирных жителей уничтоженного российскими оккупантами города. На месте трагедии постоянно находятся родственники погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Враг целенаправленно убивал украинцев (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"На эти кадры нельзя смотреть спокойно. Невозможно спокойно воспринимать тот факт, что каждый дом в Бородянке враг превратил в братскую могилу... Сейчас главная задача сводного отряда, работающего на месте разбора завалов, найти каждого погибшего, чтобы родные могли проститься. А родные... Они все время рядом. Каждый день приходят наблюдать за работой спасателей и ждут страшного известия. Каждый своего", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.

В поселок под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянку Киевской области из столицы для разбора завалов отправили 9 единиц инженерной техники. Кроме того, в освобожденный от российских оккупантов город поехали 84 волонтера, которые будут наводить порядок в пострадавшем населенном пункте.