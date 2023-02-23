В Госдепе указали, почему мир пока не может задержать россиян, виновных в военных преступлениях в Украине

Международное сообщество не имеет полицейских органов с юрисдикцией задерживать граждан РФ, виновных в преступлениях против Украины и украинцев во время полномасштабной войны. В частности, если эти военные преступники находятся на территории своей страны.

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На это указала посол по особым поручениям США по вопросам уголовного правосудия американского Государственного департамента Бет Ван Шаак. Она выступила на пресс-брифинге в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Вызов, конечно, состоит в том, чтобы взять под стражу обвиняемых. И пока определенные лица будут находиться в России, они, вероятно, будут оставаться без наказания, поскольку нет международных полицейских структур, которые могли бы осуществить эти аресты", – пояснила представитель Госдепа.

По ее словам, на сегодня уголовные дела, связанные с преступлениями российских военных в Украине, ведутся в украинских судах. Также к расследованиям присоединился Международный уголовный суд, кроме этого работает и совместная следственная группа.

Ранее в США официально установили факты военных преступлений, совершенных российскими войсками в войне против Украины. Речь идет об ужасных зверствах оккупантов в отношении военных и гражданских украинцев, в том числе пытках, изнасилованиях, показательных казнях, жестоких убийствах, а также депортации граждан на территорию страны-агрессора РФ.

Отметим, что 23 февраля в Генеральной Ассамблее ООН будут голосовать за резолюцию по полномасштабному вторжению России в Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что дипломаты одобрят документ, несмотря на то, что представители государства-террориста всячески пытаются сорвать этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская разведка указала на преступления войск РФ в Украине. Специалисты подчеркнули, что оккупанты без разбора наносят удары по украинским городам, чем объясняются многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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