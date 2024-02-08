В 'ДНР' 33 пленных украинцев приговорили к длительным срокам. Видео

Российские оккупанты устроили незаконное судилище украинских защитников. Подконтрольный России "Верховный суд ДНР" "осудил" 33 украинских военных на срок от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Речь идет о защитниках из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Украинских защитников "обвинили" в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве по мотивам ненависти и вражды, покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

По версии российского обвинения, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину украинские военные вели обстрелы, под которые попали жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым в Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб и еще один пострадал, повреждения получили 42 дома и два автомобиля.

В Следственном комитете РФ назвали фамилии части осужденных.

Напомним, в ноябре 2023 года российские террористы устроили показательное судилище над защитником Украины Виталием Матвиенко, попавшим в плен к врагу во время героической обороны Мариуполя в Донецкой области. Украинского воина "приговорили" к 30 годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двое пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антон Романюк в "ДНР" приговорили к 24 годам лишения свободы. Их обвинили в якобы обстрелах жилых домов в Мариуполе.