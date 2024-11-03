В Черниговской области БПЛА попал в двухэтажный дом: фото разрушений

Российские войска в ночь на 3 ноября атаковали дронами-камикадзе Черниговщину. Силы ПВО работали около 11 часов, однако без последствий не обошлось.

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Обломки российского "Шахеда" упали на двухэтажный дом в одном из сел региона: здание получило повреждения, горела расположенная рядом хозяйственная постройка. Последствия атаки показал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Почти 11 часов. продолжалась воздушная тревога по Черниговской области. Враг запускал беспилотники. В селе Черниговского района района обломки "Шахеда" попали в двухэтажный многоквартирный дом. Повреждены окна и двери, фундамент и кровля. Горело хозяйственное здание, расположенное рядом, повреждены автомобили. К счастью, люди не пострадали", – отметил он.

Также обломки российских дронов упали в другом селе Черниговского района, там горела сухая трава.

Напомним, во время ночной атаки Силы обороны сбили авиаракету и 66 дронов, которыми ночью атаковала Россия. Еще 27 дронов были локационно потеряны, один улетел в Беларусь.

В частности, враг атаковал Киев, в сети появились фото последствий атаки.

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