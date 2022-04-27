В Буче оккупанты убивали людей по заранее составленным спискам, – Федорук

В Буче Киевской области российские оккупанты убивали местных жителей по составленным спискам. Среди прочего, враг искал активистов, участников АТО и чиновников.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в комментарии канадскому телеканалу CBC. Возможно, список фамилий помогали составлять местные коллаборанты.

"У них были списки – я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, по какому адресу, и что это за человек", – сказал Федорук.

По его словам, среди людей, которые должны были быть убиты, значились фамилии чиновников.

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"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу, удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, и они (оккупанты. – Ред.) довольствовались теми, кто остался. В основном это были активисты, особенно участники АТО", – добавил Федорук.

Напомним, во время оккупации Бучи Киевской области российские войска безжалостно убивали мирных жителей, хотя Минобороны РФ постоянно заявляет, что непричастно к военным преступлениям в пригороде столицы. В то же время было опубликовано видео, на котором видно военных страны-агрессора рядом с телами украинцев.

В свою очередь в России заявили, что не будут инициировать международное расследование массовых убийств украинцев в Буче. С момента появления первых кадров страшных преступлений российской армии под Киевом Москва отрицает, что это сделали ее войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области во время российской оккупации погибли не менее 1084 человек. При этом по состоянию на 22 апреля пока не удалось идентифицировать тела более 300 человек.