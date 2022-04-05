В Буче оккупанты пытали и хотели сжечь мирных жителей: в Офисе генпрокурора показали фото

Украинские военнослужащие в ходе расчистки улиц освобожденной Бучи обнаружили пепелище, на котором лежали обугленные тела мирных горожан. Оккупанты пытались скрыть следы своих преступлений международного масштаба и пробовали полностью уничтожить убитых людей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Правоохранители провели осмотр места и тел, обнаружив, что перед смертью украинцы были подвергнуты жестоким пыткам и насилию.

"Бучанская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны", – указано в сообщении.

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Сейчас изучаются все обстоятельства, которые предшествовали массовому убийству гражданского населения в Буче. Никто из палачей и патологических маньяков не уйдет от ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что со дня освобождения населенных пунктов Киевщины от оккупантов, зафиксировано 1200 реальных эпизодов военных преступлений российской армии.

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