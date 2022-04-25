В Буче ежедневно хоронят украинцев, погибших во время российской оккупации. Видео

В Буче Киевской области продолжают хоронить жертв российской оккупации города. Ежедневно на местном кладбище украинцы прощаются с родственниками, которых убили военные страны-агрессора.

Об этом сообщили в социальных сетях. Поиск тел погибших жителей пригорода Киева еще не окончен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Буча. Здесь ежедневно проходят похороны людей, которых убили российские военные", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Киевской области во время российской оккупации погибли не менее 1084 человек. При этом по состоянию на 22 апреля пока не удалось идентифицировать тела более 300 человек.

Ранее сообщалось, что в Ирпене Киевской области продолжает увеличиваться территория кладбища, на котором хоронят местных жителей. Почти во всех новых могилах – украинцы, погибшие во время российской оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области завершается эксгумация погибших и умерших во время российской оккупации граждан. По состоянию на субботу, 23 апреля, было найдено 412 тел.