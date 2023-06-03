В братской могиле в Изюме до сих пор не опознали 66 тел

В Изюме Харьковской области из массового захоронения местных жителей, убитых оккупантами, изъяли 449 тел. 66 погибших до сих пор не удалось идентифицировать.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Следственные действия для опознания тел продолжаются.

1 июня 12 жителей Изюма сдали образцы ДНК, которые следователи и криминалисты обработали с помощью мобильной ДНК-лаборатории. Среди них были люди, которые сдавали анализы впервые: двое мужчин, которые ищут родных братьев, и женщина, которая разыскивает своего отца.

Тем временем 72-летняя Любовь Григорьевна пришла сдавать ДНК уже второй раз, чтобы узнать, не удалось ли идентифицировать тело ее брата. Из-за почтенного возраста женщины следователи вызвали патрульных и вместе с ней поехали к пенсионерке домой, чтобы взять для анализа личные вещи погибшего.

"У Виктории в марте прошлого года во время оккупации Изюма погибла мать. Ей было 72 года. После операции началась гангрена. В оккупированном городе невозможно было получить квалифицированную медицинскую помощь, получить перевязочные материалы. Похоронили мать во дворе, затем через 3-4 дни перезахоронили. Виктория очень хочет отдать должное своему родному человеку и похоронить ее по христианским обычаям. А еще с радостью и благодарностью вспоминает день, когда увидели украинских военных", – рассказали в полиции историю еще одной женщины.

Заместитель начальника отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья личности, Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Оксана Олейник отметила, что процесс идентификации можно ускорить, если все родственники погибших от рук оккупантов обратятся в полицию.

Напомним, что оккупация Изюма продолжалась с 7 марта по 10 сентября 2022 года. Все это время российские захватчики совершали массированные обстрелы города и его окрестностей из разных видов оружия, убивали и пытали местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове будут судить депутата Изюмского горсовета от запрещенной в Украине "Оппозиционной платформы – За жизнь". По данным следствия, он добровольно перешел на сторону врага в начале оккупации Харьковщины и показал российским захватчикам дорогу в Изюм.

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