В Бердянске умерла женщина, которую сбили на переходе российские оккупанты: пропагандисты хотят замолчать трагедию. Фото и видео

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 16 сентября мчавшиеся на большой скорости российские оккупанты сбили двух человек. Женщина 1965 года рождения с сыном переходила дорогу на зеленый свет, когда захватчики врезались в них на переходе, пока на место ехала скорая, они скрылись.

Пострадавшие были госпитализированы, впоследствии стало известно, что женщина умерла из-за несовместимых с жизнью травм. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным паблика "Бердянск сегодня", трагедия произошла вблизи городского автовокзала.

"В Бердянске возле автовокзала сбили двух человек. Состояние пострадавшей женщины очень тяжелое. У нас есть видео и мало информации относительно виновников трагедии и состояния пострадавших. Женщина на видео без сознания", – сообщал канал 16 сентября.

Видео дня

На опубликованных кадрах, снятых случайным прохожим, видно, как женщина в бессознательном состоянии лежит посреди дороги. Вокруг нее – люди в робах, в кадре появляются также лица в камуфляже, которые, вероятно, и находились в автомобиле, наехавшем на людей.

Судя по разговорам, запечатленным на видео, женщина и парень переходили дорогу на зеленый свет, когда их сбило авто.

"Что режет слух. Среди свидетелей – практически никто не знает, где он находится, куда вызвать скорую. Но ведь это всем известный автовокзал. Показательный факт относительно того, кто сейчас населяет Бердянск. Очень много гастролеров", – пишет "Бердянск сегодня".

В кадр также попало авто, сбившее людей. С него сняты номерные знаки, лобовое стекло выбито, а капот поврежден, очевидно, от силы удара.

Впоследствии стало известно, что женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил Бердянск online.

"Оккупанты молчат об ужасном ДТП, совершенном рашистскими военными сегодня в Бердянске. На пешеходном переходе в районе автовокзала военные сбили женщину 1965 года рождения и ее сына... По словам бердянцев женщина погибла. Второй пострадавший, вероятно ее сын, сейчас в больнице. Каково его состояние – неизвестно", – говорится в сообщении.

Бердянцы рассказывают, что оккупанты на автомобиле-убийце на бешеной скорости рассекали по городу с самого утра.

"Они (пострадавшие. – Ред.) шли на зеленый, а эти двое с утра еще по всему городу на скорости гоняли и на красный тоже, с музыкой, где наша доблестная милиция!? ДПС? Сейчас еще хуже, чем раньше было, никому ничего не надо", – пишут местные.

Очевидцы также утверждают, что после того, как на место ДТП вызвали скорую, оккупанты со сбившего людей автомобиля сняли номерные знаки и спокойно уехали.

"Они на своих "приорах" по городу ездят как ненормальные, а эти двое вообще без номеров были. И 100% наказаны не будут", – возмущаются люди.

Между тем, захватчики пытаются замолчать трагедию.

"Они никогда не пишут, когда виноват кто-то из них, они не писали, как "Панцирь" снес легковушку на Пролетарском, они не писали, как "Урал" снес "Жигули" на Фестивальной", – пишут в соцсетях жители города.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Луганске российский бензовоз сбил насмерть девушку на переходе. Она переходила дорогу на зеленый свет, когда российский оккупант наехал на нее.

Водитель бензовоза даже не остановился после наезда на человека. В то же время, никто из очевидцев также не подошел к пострадавшей, лежавшей посреди дороги.

На видео, снятом очевидцами с места трагедии, видно, что там находились люди в военной форме.

При этом российская пропаганда вину оккупанта пыталась замолчать. Жители Луганска в чатах возмущаются, что виновнику ДТП снова ничего не будет, "потому что он военный".