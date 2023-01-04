В Бахмуте от российского снаряда погибли две женщины: не успели спрятаться во время обстрела. Фото

Российские войска в полдень 4 января обстреляли город Бахмут в Донецкой области из артиллерии. При обстреле смертельные ранения получили две пожилые женщины, не успевшие скрыться от вражеских снарядов.

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В настоящее время правоохранители устанавливают личности убитых Россией женщин. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Сегодня около 12:00 войска РФ ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин... Женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро укрыться от обстрела", – отмечено в сообщения.

Правоохранители пытаются установить имена новых невинных жертв России.

"Эвакуационная группа местной полиции "Белый Ангел" доставила тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших", – отметили в МВД.

Правоохранители призывают жителей Донецкой области эвакуироваться из прифронтовых населенных пунктов, чтобы не подвергать свои жизни и жизни своих близких опасности.

"Оставаясь под огнем, люди ежесекундно рискуют собственной жизнью. Поэтому полиция Донетчины призывает жителей региона эвакуироваться в более безопасные места и уговаривать родных тоже выезжать, чтобы спастись. И напоминает телефон эвакуационной группы "Белый Ангел" на Бахмутском нарямку - 05 ", – подчеркнули в МВД.

Напомним, 4 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что войска РФ готовят ракеты для последующего массированного удара по Украине. По приблизительным оценкам, в течение месяца Россия способна производить до 50 ракет Х-101 и "Калибров" вместе взятых.

В то же время, по данным украинской разведки, Россия в скором времени может получить новую партию иранских дронов. Комбинируя их с ракетами, а также запуская целые рои "мопедов", РФ пытается истощить и прорвать украинскую ПВО.