Ужасные последствия удара России по Запорожью: среди погибших обнаружили двух девочек

Среди жертв атаки России по Запорожью 6 декабря оказались двое школьниц. По состоянию на вечер субботы, 7 декабря, идентификация всех граждан, убитых вражеским обстрелом, продолжалась.

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Войска государства-агрессора ударили авиабомбой по оживленному району, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой. "Получили ранения 26 человек. 10 погибли", – сообщил в Telegram руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

"Среди десяти погибших – две девочки. Обе были ученицами Запорожской гимназии №93", – написала секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

"Россия убивает наших детей. Мир должен реагировать", – добавила она.

Департамент образования и науки Запорожья в Instagram уточнил, что две девочки заживо сгорели в машинах на перекрестке, куда попала вражеская бомба.

"Очень талантливые и замечательные девушки! Это тяжело осознать и принять!" – написала директор гимназии №93 Оксана Гаркуша в Facebook-группе образовательного учреждения.

По информации сети, одна из погибших несовершеннолетних – 14-летняя Татьяна, которая училась в 9 классе. Вместе с ней умерла и ее мама.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия страны-агрессора ударила по Запорожью вечером 6 декабря. Вследствие обстрела уничтожена СТО, погибли десять человек.

– Среди пострадавших было трое детей. Состояние четырех человек врачи оценили как тяжелое, у одного из них травматическая ампутация конечности.

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