Украинские воины устроили врагу "дорогу смерти". Видео

Защитники Украины ликвидировали штурмовиков-оккупантов, которые небольшой группой перемещались по дороге в "серой" зоне. Удары по противнику нанесли наши FPV-дроны.

Видео боя обнародовала в Telegram-канале пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Ролик появился в сети 4 мая, но дату съемки и локацию воины не раскрыли.

В бригаде пошутили, что для российских захватчиков они устроили "дорогу смерти".

"Оккупанты продолжают наступать в полосе ответственности 47 ОМБр. Но все, что они получают, – это по зубам", – написали наши защитники.

Уточняется, что операцию по ликвидации оккупантов провели операторы батальона авиационных систем 47 ОМБр ВСУ. Несколькими беспилотниками-"камикадзе", а также БПЛА-разведчиком они остановили вражескую группу.

Как писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны заявил, что Россия будет использовать время, пока помощь США Украине не поступила в большом количестве на фронт, чтобы добиться максимальных результатов в районе Авдеевки и Часового Яра Донецкой области.

– В The New York Times считают, что до 9 мая ВС РФ будут продолжать незначительные успехи на востоке и юго-востоке Украины. Однако, несмотря на острую нехватку боеприпасов, украинские военные не подвергнутся полному разгрому вдоль линии фронта.

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