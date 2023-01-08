Украинские пограничники показали фото с ''усыпленными'' оккупантами

Украинские пограничники уничтожают российских кафиров на фронте в составе Сил обороны Украины. Они ликвидируют как живую силу неприятеля, так и российскую технику.

Видео дня

Последствия ночного сражения с захватчиками пограничники показали на фото. Его опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

"Оккупантов усыпили, а вам желаем бодрого утра! Все будет Украина!" – подписали фото пограничники.

На фотографии украинский воин стоит перед уничтоженной российской техникой, на которой видна маркировка "V".

Напомним, ранее пограничники показали ликвидированных "вагнеровцев" и поздравили украинцев с Рождеством. В бою с врагом было ликвидировано 18 российских оккупантов. Более двух десятков наемников получили ранения.