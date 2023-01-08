Украинские пограничники показали фото с "усыпленными" оккупантами
Украинские пограничники уничтожают российских кафиров на фронте в составе Сил обороны Украины. Они ликвидируют как живую силу неприятеля, так и российскую технику.
Последствия ночного сражения с захватчиками пограничники показали на фото. Его опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
"Оккупантов усыпили, а вам желаем бодрого утра! Все будет Украина!" – подписали фото пограничники.
На фотографии украинский воин стоит перед уничтоженной российской техникой, на которой видна маркировка "V".
Напомним, ранее пограничники показали ликвидированных "вагнеровцев" и поздравили украинцев с Рождеством. В бою с врагом было ликвидировано 18 российских оккупантов. Более двух десятков наемников получили ранения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!