Украина вернула еще 12 детей, пострадавших из-за РФ: Лубинец рассказал, что они пережили

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще 12 украинских детей. Вместе с родными, маленькие украинцы жили на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Дети и взрослые, которых удалось вырвать из-под оккупации, рассказывают о произволе захватчиков, пропагандистской машине РФ на ВОТ и даже пытках. Детали рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На Родину удалось вернуть 12 украинских деток! Дети вместе со своими родными проживали на ВОТ – в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. К счастью, сейчас они уже на подконтрольной Украине территории. Каждая семья по-своему переживала произвол, который творит оккупационная власть", – отметил омбудсмен.

По его словам, практически каждая семья из вернувшихся на подконтрольную территорию столкнулась с принуждением к получению паспортов РФ. Чтобы обеспечить "паспортизацию", оккупанты лишили украинцев, которые отказываются от гражданства государства-агрессора, даже минимальных прав. Они не могут воспользоваться ни социальными гарантиями, ни медицинской помощью.

"Врачи не принимают даже детей с врожденными пороками, которым нужен тщательный уход. Однако родителям предлагают отправить детей на "реабилитацию", которая часто является депортацией или принудительным перемещением. Некоторым детям приходилось посещать "российские школы", в которых осуществлялась активная агитация за "русский мир", – подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также пересказал рассказы людей, которым удалось выехать из оккупации. Они утверждают, что на оккупированных территориях Украины захватчики прибегают и к физическим издевательствам над украинцами.

"По словам возвращенных, россияне на ВОТ задерживают, бьют, пытают током, оказывают психологическое давление на взрослых, а детей допрашивают без присутствия родителей и также применяют методы пыток. Также регулярно проводят безосновательные обыски в домах местных жителей", – отметил Лубинец.

Он рассказал, что лично его поразила история одного из выехавших с оккупированной территории мальчика. Ребенок стремился жить на свободной территории Украины, потому что "хочет стать украинским спасателем и получить образование в заведении высшего образования, о котором мечтал".

"Именно ощущение своей бесправности, ограниченности, осознания того, какое будущее ожидает детей – стало для семей толчком выезда на подконтрольную Украине территорию. Семьи уже посетили наш Центр защиты прав ребенка. С ними пообщалась компетентная мультифункциональная команда, зафиксировавшая преступления, свидетелями или жертвами которых они были", – отметил омбудсмен.

Он заверил, что государство ожидает возвращения каждого украинца и будет оказывать базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь.

В то же время, Лубинец призвал в случае исчезновения ребенка сообщать не только по номеру 102, но и Офису Уполномоченного по правам человека.

Сделать это можно по номерам горячей линии:

0 800 50 17 20 – в пределах Украины,

044 299 74 08 – для звонков из-за границы.

Также можно отправить сообщение по электронному адресу [email protected].

Напомним, ранее Лубинец рассказал об условиях содержания пленных морпехов в РФ. Он подчеркнул, что Россия очень неохотно возвращает защитников Мариуполя: они нужны россиянам для публичных судилищ. Поэтому вырвать из плена тех, кто защищал этот город, очень сложно.