'Целый взвод попал в госпиталь': оккупанты в Херсонской области пожаловались, что местные их отравили водкой

Российские оккупанты на временно захваченной Россией части Херсонщины жалуются на местных жителей. Украинцы недавно отравили водку, которую потом выпили россияне.

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В итоге с отравлением был госпитализирован целый взвод захватчиков. Об этом пишет Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

"На оккупированной части Херсонщины местные жители нашли способ законно травить оккупантов. Спасибо главному коллаборанту Сальдо, который разрешил продавать алкоголь. Теперь местным еще легче помогать ВСУ", – говорится в сообщении.

Жалобы захватчиков на то, что украинцы травят их водкой, опубликовал один из российских z-каналов.

"Пишу вам с Херсонского направления. Передайте ребятам, пожалуйста, чтобы ни в коем случае не брали водку у местных. Соседний взвод поехал на госпиталь. Сначала думали, что на жару такая реакция, но врачи подтвердили яд. Покупали с рук на ярмарке, ищем вредителей. Мое мнение таково, что очень зря отменили сухой закон здесь. Диверсанты и барыги только в плюсе от того", – причитает неназванный оккупант.

Напомним, несколько месяцев назад во временно оккупированном Мариуполе неизвестные мстители отравили шестерых "важных гостей из Москвы". Двое из них были местными активистами российской партии "Единая Россия", еще четверо приехали из РФ раздавать указания по проведению на оккупированных территориях Украины "выборов президента" Владимира Путина.

Тела всех шести нашли в одной из квартир в Мариуполе. Они отравились едой и напитками, которые заказали в одном из ресторанов. Курьер, доставивший заказ, бесследно исчез.