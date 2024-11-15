'Трупы лежат в два-три слоя': российский пропагандист внезапно 'прозрел' от потерь РФ в войне и сделал 'признание'

Российский пропагандист Максим Калашников поделился рассказом оккупанта, побывавшего в штурмах под Волчанском на Харьковщине. В отличие от большинства подобных "свидетельств", которые публикуют Z-блогеры, в этом рассказе описываются колоссальные потери войск РФ в бессмысленной войне, когда трупы оккупантов "лежат в два-три слоя".

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Реалии войны, как следует из опубликованного Калашниковым рассказа, напрочь отбивают у оккупантов желание проводить "денацификацию". Сам же пропагандист убежден: путинская "спецоперация" привела РФ к катастрофе, а ее "цели" – недостижимы.

Российский штурмовик, которого цитирует Калашников, описывает ад, который разверзся перед оккупантами на севере Харьковщины, где они уже который месяц пытаются захватить город Волчанск.

Оккупант признает мастерство украинских снайперов и минометчиков, жалуется на множество дронов, наносящих точные удары по врагу, а также на колоссальные потери, которые несет на севере Харьковщины российская армия.

"Трупы, трупы, трупы наших бойцов. Они видны везде. Насколько достаёт глаз – везде мертвецы... Погибших и умерших от ран много. Они уже лежат в два-три слоя вплотную к раненым. Стойкий трупный запах и запах гниющего мяса ран заполнил подвал. Ребята гниют, и санитар не может им ничем помочь. Дает только обезболивающие, которые доставляются дроном", – причитает оккупант.

В конце рассказа россиянин признается: мечтает, чтобы полученная во время штурма рана "заживала долго". Он констатирует, что попавших в передрягу российских солдат спасать не будет никто и что пережитое отбило у него охоту воевать.

Сам Калашников не удержался и высказал свое мнение о "гениальности" российских военных стратегов, пропасти, в которую низвергло РФ желание российского диктатора Владимира Путина устроить "маленькую победоносную войнушку" против соседнего государства, и о том, чем завершится для России эта кремлевская кровавая авантюра.

Так, российское наступление на севере Харьковщины он назвал "ярчайшей иллюстрацией позиционного тупика "гениев" в ГШ". Начав наступательную операцию в мае этого года, подчеркивает Калашников, Россия загнала свои же войска в очередную "мясорубку". Заявленной цели создать "буферную зону безопасности" для Белгородской области это наступление достичь не помогло, сыграв при этом свою роль в том, что российское командование "проворонило вторжение на Курщину".

Вишенкой на торте в Харьковском наступлении пропагандист назвал уничтожение российскими войсками Волчанского агрегатного завода, который очень нужен был России для обеспечения ее же авационной промышленности.

Чем завершится путинская "СВО", по мнению Калашникова, тоже уже не является загадкой. Россия несет колоссальные потери, медленно отгрызая кусок за куском украинскую землю и платя за продвижение и оккупацию превращенных в горы щебенки населенных пунктов непомерную цену.

"То, что это наступление выдохнется, – это вопрос только времени. Уже депутат Бородай глаголет о нехватке пехоты и снарядов. Какая там, к черту, экспансия в Европу?! Новый Верден идет на фоне сохраняющихся центров принятия решений в Киеве, без разрушения логистики ВСУ, без паралича их тыла. Что утраивает жертвы с двух сторон. Пополнить резервы? Так на сие нужна страшная для власти мобилизация резервистов, на которую она, избегая катастрофических последствий, не пойдет. Да и запоздал такой шаг как минимум на год. Все о курочке, по зернышку клюющей, нам рассказывали. О перемалывании ВСУ", – возмутился Калашников.

"Цели" вторжения в Украину, о которых уже почти три года вещают российские чиновники во главе с Путиным, по мнению Z-блогера, являются недостижимыми. И когда это признают и осознают в самой РФ, страну ждут тяжелые времена.

"Все, господа, Трамп принудит обе стороны к паузе-заморозке. Заставляя признать недостижение целей СВО. Что, сами понимаете, возымеет внутренние последствия", – мрачно прогнозирует Калашников.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины опровергли заявление пропагандистов Путина, что ДРГ зашла в село Гремяч. Вражеская ДРГ вывесила российский триколор возле разрушенного моста через реку на Черниговщине, воспользовавшись тем, что на небольшом кусочке территории, отрезанном водоемами и постоянно затапливаемом, нет возможности построить надлежащие фортификации, чтобы контролировать участок.