"Теперь убивают уже нас": в России запаниковали из-за "освободителей", которые вернулись с войны в Украине

На территории России неуклонно растет количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных "героями СВО". После возвращения домой они нападают и убивают уже своих сограждан. Тем временем прожженным преступникам судьи смягчают приговоры – из-за участия в войне против Украины. Некоторые и вовсе остаются на воле.

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Новый виток преступлений

Информацию о преступлениях вернувшихся из Украины "освободителей" практически не найти в провластных российских СМИ – такова позиция власти. Однако данные все же просачиваются в сеть благодаря независимым журналистам (большинство из которых выехали из России), а также Telegram-каналам.

Одно из последних резонансных преступлений, которое ужаснуло россиян, – убийство "освободителем" женщины-инвалида с синдромом Дауна. 26-летний оккупант жестоко изнасиловал и убил ее в Санкт-Петербурге.

Как оказалось, у него уже был длинный криминальный шлейф. В 2020 году его приговорили к девяти годам строгого режима за убийство, а в 2018-м – за разбойное нападение. В колонии его завербовали, и он отправился на войну, а вот весной 2024 года военный самовольно покинул часть и был объявлен в розыск.

А в Магаданской области оккупант и вовсе расправился с собственной матерью. Причем произошло это в российский "праздник" – "день защитника отечества".

35-летний мужчина добровольно отправился на войну, чтобы заработать. Когда вернулся домой после ранения, то мать за ним ухаживала и помогала встать на ноги. По словам соседей и знакомых, женщина очень любила Алексея, "просто им жила", "все ее разговоры были только о сыне".

В "праздник" сыночек схватил свою 61-летнюю мать, повалил и до смерти избил ее. Женщину хоронили в закрытом гробу из-за полученных увечий.

Это только начало

Россиян шокировали эти и другие убийства, совершенные "героями СВО". В социальных сетях они с ужасом обсуждают произошедшее. "Такое впечатление, что военные прошли курсы маньяков", "Теперь убивают уже нас", "Страшно представить, что будет дальше", – пишут они.

Подлил масла в огонь и экс-министр внутренних дел РФ (1995–1998), генерал армии Анатолий Куликов. Он считает, что в России неизбежен всплеск преступности. То же самое наблюдалось в первые годы после Второй мировой, когда на территории страны действовали "целые шайки и банды".

Но всплеск преступности в России – уже свершившийся факт благодаря позиции власти.

Дело в том, что участие в войне против Украины считается смягчающим обстоятельством и это всегда учитывают российские судьи. Таким образом, насильник, убийца, грабитель или торговец наркотиками может выйти на свободу на несколько лет раньше, а то и вовсе получить условный срок. И в любой момент он может продолжить свое черное дело.

Вот один показательный пример. В Нижнем Новгороде 24-летний Никита Тухарь (оккупант, который вернулся с войны) из ревности жестоко избил свою девушку. Она получила черепно-мозговую травму и множественные переломы костей лица. За причинение тяжкого вреда здоровью Тухарю грозило до восьми лет колонии, но суд назначил ему два года условно. И все по причине участия в войне и полученных наград.

Более того, бывшего наемника стали приглашать на различные мероприятия в школах, где он проводит "мотивационные встречи" и рассказывает детям о "необходимости служить в армии, о любви, о родине, об исполнении служебного долга перед своим народом".

Мало того, что слетевший с катушек оккупант может представлять угрозу для детей, так и какой пример он может им подать? И это далеко не единичный случай.

Как избежать тюрьмы

Оккупанты, совершившие тяжкие преступления на территории России, все равно не факт, что будут сидеть за решеткой. Благодаря новым законам в РФ подозреваемые или уже осужденные могут быть освобождены после задержания, на стадии суда или уже после вынесения приговора – если подпишут контракт с минобороны России.

В январе прошлого года заключенным отменили помилование за участие в войне, но это вовсе не коснулось преступников, которых еще не успели отправить в колонии.

Например, только в Санкт-Петербурге за четыре месяца приостановили около 300 дел из-за того, что обвиняемые заключили контракт об отправке на войну.

Ощущение безнаказанности и вседозволенности в итоге приведет к очередным преступлениям "освободителей" – если, конечно же, им удастся выжить на территории Украины. И это уже будет проблема россиян.