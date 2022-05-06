Тела убитых девушек висели на деревьях: украинка рассказала о зверствах оккупантов на Киевщине

Российские военные, находившиеся на Киевщине, нечеловечески издевались над мирными жителями, в частности женщинами и даже несовершеннолетними девочками. Они пытали, избивали и насиловали их, а потом вешали тела своих жертв на деревьях.

Об этом в комментарии журналисту The Guardian Веронике Стшижинской рассказала украинка Оксана Литвиненко, которая живет в польской Варшаве. Такие свидетельства зверств оккупантов ей показывали на фото земляки, бежавшие от войны в другие страны.

По ее словам, когда женщины на границе рассказывали ей об изнасилованиях и убийствах, происходящих в занятых войсками РФ городах и селах Украины, она подумала, что это лишь страшные истории или что они просто пытались так рационализировать свое чувство вины за то, что бросили своих мужей и сыновей.

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Затем, добавила Оксана, границу с дочерью и правнучкой пересекла женщина лет 70, заявившая, что она из одной из оккупированных территорий вблизи Ирпеня и Бучи. Их лечили добровольцы-медики с французской миссии. Дочь, которой было за 50, болела раком и была очень обессиленная. Врачи не могли поверить, что кто-то, "с такой дырой в животе и без бинтов", так отчаянно хотел убежать от войны, что рискнул путешествовать столько часов без медицинской помощи.

Оксане старшая украинка рассказала, что ее внук служил в военной бригаде, которая первой отправилась в недавно освобожденные районы. Он фотографировал то, что видел. И когда землячка показала женщине снимки из Киевщины, только тогда она в Польше поняла, что происходящее там было хуже, чем могла себе представить.

"Он вернулся домой из дежурства и умолял покинуть Украину. Рассказал, что российские военные насилуют и убивают женщин. Она отказывалась, но когда в отчаянии он показал ей фотографии, поняла, что должна бежать", – добавила Литвиненко.

На одном из снимков, которые ей показала переселенка, было повешенное тело девушки на вид не больше 14 лет. Женщина говорила, что ее внук увидел не одну, а много свисающих с деревьев тел украинок.

"Он шел по лесу в поисках мертвых тел, оставленных россиянами, поднял голову и увидел этих девочек… Все они были очень молоды. Обнажены и разорваны", – констатировала Оксана.

Известно, что парень передал такие же фотографии украинским следователям, которые собирали доказательства военных преступлений армии РФ в Украине.

"Я была не готов увидеть что-то подобное. В Украине сейчас много фотографий того, что произошло в Буче, но в Польше они не получили широкого распространения. С тех пор, как она показала мне это, я думаю, что мой мозг пытался стереть увиденное из памяти, потому что я даже не могу воссоздать это в уме. Все, что помню, это белое пятно в верхнем левом углу экрана разбитого телефона", – рассказала Оксана.

Продолжая историю переселенок, она добавила, что после увиденного 70-летняя украинка поехала в больницу, где ее дочь лечилась в онкологическом отделении. Она вошла в палату, достала внутривенную капельницу и помогла ей дойти до авто, после чего все просто уехали.

"Когда я встретила их на границе, автомобиль, на котором они ехали, был разбита. Фар не было, а вместо окон – фольга. Они преодолели весь этот путь на автомобиле, колеса которого еще вращались, но на этом все. Но эта немолодая женщина сказала, что после того, как села за руль, она не останавливалась, пока не выехала из Украины… Теперь я продолжаю вспоминать всех женщин, которых встречала на границе, и задаваться вопросом, через что они могли пройти", – подытожила Оксана Литвиненко.

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