'Там просто мясо! Всю роту положили': оккупант пожаловался на тяжелые потери РФ и мощный напор ВСУ. Видео

Российский оккупант, чья рота была разбита в Украине, после боя записал видеообращение, в котором рассказал о тяжелых потерях агрессора и напоре украинских войск. Он пожаловался, что захватчиков бросили в бой под мощный огонь Вооруженных сил Украины с одними автоматами, без поддержки артиллерии.

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Соответствующие кадры были записаны сразу после сражения и разлетелись по сети. "Еле с***ался, отправили на усиление, на подкрепление – 15 человек на позиции было. Пришли 300-е и 200-е, как начали поливать, птичка (дрон. – Ред.) срисовала н***й. Начали стелить, с трех сторон накрыли", – рассказал военный РФ (видео размещено внизу новости).

Он добавил, что, скорее всего, его рота была полностью уничтожена.

"Диман Булахов со мной был – как у**ало сразу напополам, 80-ка или 120-ка, х** знает. Он с другой стороны заходил. Серега Шеменев на рации на другую позицию заходил... Молчат, никого нет... Не знаю, один остался – не один... С***, пришли там куски мяса, куски крови, е****, там просто творится п****ц полнейший. Может, кто-то еще куда-то съ**ся, но, думаю, роте п***ц, роту раз***али", – сказал захватчик.

По словам оккупанта, ротный отправил их в бой, зная," что там творится":

"С автоматами х**и мы там сделаем – арты, поддержки никакой. Ничего нигде не стреляет, по нам с трех сторон е**шат. Там две бэхи (БМП. – Ред.) работало в стороне, как уе**ло, дымяра повалил. П**** "бэхам" – наверное, сожгли".

Российский военный добавил, что армию РФ в Украине жестко бьют, тогда как российская пропаганда твердит об "успехах" оккупантов.

"Нам по телеку п****т, что мы "абрамсы" тут пачками жжем, "леопарды", а тут нас е***ат. Не знаю, че делать, где наши, где не наши, куда отступать. Ну, там реально просто мясо. Не знаю, мам, выживу – не выживу, куда сейчас попаду, в какой котел, под какой обстрел. Если что, не поминайте лихом", – сказал захватчик.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В перехваченном телефонном разговоре оккупант пожаловался на плохое отношение командования. Он рассказал жене, что им запрещается забирать погибших и раненых с поля боя.

– В армии РФ продолжают жаловаться на отношение командиров, особенно к "мобикам". Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

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