Сын погиб от выстрела в голову: в сеть слили данные о командире авиабазы дальней авиации в Энгельсе, причастном к агрессии против Украины

Расследователи сообщества "OSINT Пчелы" обнародовали информацию о командире авиабазы дальной авиации в Энгельсе, откуда взлетает российская авиация для ударов по Украине. Кроме украинцев, оккупанты под командованием Николая Варпаховича бомбили сирийцев.

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И карма преступника настигла: в сентябре этого года его младшего сына убили во время службы в российской армии. Подробности опубликованы в Telegram-канале "OSINT Пчелы".

"Россияне – те, кто запускает ракеты по Украине – вы даже не понимаете, как много мы знаем о вас и членах ваших семей. Сегодня хотим поздравить Николая Варпаховича, командира авиабазы дальней авиации в Энгельсе... У военного преступника два сына, Кирилл и Владислав. Но подождите… уже только один сын", – отметили расследователи.

OSINTеры выяснили, что россиянин, на чьей совести немало погибших украинских детей, этой осенью узнал, как это терять ребенка самому. Сына у него забрала российска армия, службе которой Варпахович-старший посвятил жизнь.

"Младший сын, Варпахович Владислав Николаевич 30.08.2002, уже мертв. В сентябре этого года во время прохождения военной службы по призыву в в/ч 41521 в г. Рязань он был убит выстрелом в голову из автомата. С удовольствием публикуем его посмертные фото, а также несколько скриншотов из официальных документов", – говорится в сообщении.

Расследователи также обнародовали результаты психолого-психиатрической экспертизы убитого сына оккупанта. Психиатры пришли к выводу, что Владислав "находился в отрицательном психическом состоянии, что могло характеризоваться высокой степенью эмоциональной напряженности, вследствие переживания им внутреннего личностного конфликта с ощущением невозможности продолжать жить".

"Как настроение после смерти сына, Варпахович? Тяжело, когда умирают твои дети? Да, мы знаем, что это тяжело – из-за тебя это знают многие украинцы. Как чувствуют себя жена Светлана, старший сын Кирилл и его жена Настя? Искренне желаем всей семье Варпахович "ощущение невозможности продолжать жить" и скорейшее ее окончание", – пожелали расследователи семье оккупанта.

Ранее они установили, что командир тяжелой Гвардейской бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, начальник Энгельского местного гарнизона Николай Варпахович родился в Караганде в 1970 году. С 1992 года начал службу в российской армии.

"В период с 2006 по 2009 годы лично выполнял практические пуски крылатых ракет воздушного базирования. Офицеры возглавляемого им 43 центра принимали участие в бомбардировках Сирии", – отмечали тогда расследователи.

Больше фотографий, в том числе и 21+, можно увидеть в Telegram-канале "OSINT Пчелы".

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ликвидировали "тулунского маньяка", воевавшего против ВСУ. Оккупанта в 2021 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима за изнасилование по меньшей мере 27 женщин и убийство двух из них.

На войне маньяк пробыл меньше месяца, его труп с поля боя оккупанты не забрали.