Своих не бросают? Во время освобождения Пятихаток ВСУ нашли мертвого оккупанта в холодильнике. Видео

Украинские защитники во время освобождения Пятихаток на Запорожье обнаружили мертвого оккупанта в холодильнике. Очевидно, захватчики решили не эвакуировать тело погибшего, чтобы поскорее сбежать самим.

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Соответствующее видео попало в сеть. Кадры были сняты военным, который вошел в помещение, где ранее базировались оккупанты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах виден длинный след, оставшийся после того, как окровавленного российского военного тащили по полу.

След привел к неработающему холодильнику. Там наш боец обнаружил "утрамбованное" тело захватчика.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко 20 июня рассказал, что в освобожденных Пятихатках продолжаются бои, там проходит линия обороны и контрнаступления ВСУ. В селе остаются до 20 мирных жителей.

– ВСУ освободили Пятихатки 18 июня, 19 июня факт подтвердили в Минобороны Украины. По словам наших военных, оккупанты бежали оттуда, бросая оружие, боеприпасы и технику.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал эффектное видео освобождения Пятихаток: защитники буквально выжигали врага на каждом метре земли.