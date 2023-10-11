Старший пытал односельчан в подвале, сбежали всей семьей: что в Грозе рассказали о братьях, которые привели 'Искандер' в деревню

Военное преступление России, которое она совершила в Грозе Харьковской области, убив фактически каждого третьего жителя маленького села, произошло не рандомно. Местные жители, двое бывших полицейских и родные братья Владимир и Дмитрий Мамоны стали наводчиками на кафе, где проходил поминальный обед, но и до этого они успели запомниться соседям жестокостью и пытками.

Об этом OBOZREVATEL рассказали сами очевидцы из Грозы. Младшего брата 23-летнего Дмитрия оккупанты якобы задержали во время выезда из Харьковской области, и когда выяснили, что он сотрудник правоохранительных органов, предложили ему выбор.

"Говорили, что они (российские захватчики, – Прим.) сказали, или Дима идет "на подвал", или сотрудничает с их войсками. Он выбрал последнее", – рассказывают соседи Дмитрия Мамона, который с детства дружил с сыном военнослужащего Андрея Козыря, чьи поминки справляли в тот роковой день.

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А вот 30-летний Владимир Мамон отличался жестокостью по отношению к людям. На его руках было много крови. Он вычислял бывших бойцов АТО, бойцов ТРО, он сам их пытал в отделении, избивал. Говорят, что он очень жестокий и злопамятный человек.

У него есть семья: жена Анна, работающая мастером маникюра, и сын, которому около 8 лет. Но вроде бы семья не поддерживала его в этом.

"Говорят, что после того, как наши военные освободили область, жена Вовки с сыном давала интервью, где говорила, что они не могут поверить, что их папа оказался предателем", – рассказывает женщина из Грозы.

Как только стало известно, что ВСУ приближаются, вся семья Мамон сбежала. Скрылся и отец Дмитрия с женой. Где они сейчас, никто не знает.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября ракетный удар РФ по Грозе унес жизни сразу 52 его жителей. Люди собрались на поминальный обед в небольшом кафе после перезахоронения земляка-военного. Именно туда оккупанты направили "Искандер". Среди погибших есть 6-летний мальчик, еще двоих детей ищут.