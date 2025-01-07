ССО уничтожили группу военных КНДР на Курщине: один из ликвидированных имел при себе письмо-обращение к партии. Фото

Воины украинских Сил специальных операций уничтожили на Курщине 13 солдат из Северной Кореи. Часть была ликвидирована в стрелковом бою, остальных "задвохсотили" с помощью дронов.

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У одного из уничтоженных корейцев было найдено письмо-обращение к правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. Подробности и фото были обнародованы в Telegram-канале ССО ВСУ.

"Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи. Во время выполнения специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов", – говорится в сообщении.

После боя украинские воины осмотрели тела уничтоженных северокорейских солдат. При одном из них обнаружили автомат с калиматорным прицелом, китайско-российскую радиостанцию "Азарт" и детектор дронов. Также у него было удостоверение, отличающееся от обычного военного билета.

"Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу", – предположили в ССО.

У другого ликвидированного корейца нашли письмо-обращение к партии. В нем он просит принять его в Трудовую партию Кореи.

Кроме найденных при ликвидированных военных КНДР вещей и документов, в ССО показали фото с телами уничтоженных северокорейских солдат. OBOZ.UA по этическим соображениям не публикует их все, однако упомянутые фотографии можно просмотреть в Telegram-канале ССО.

Напомним, ранее стало известно, что семьи погибших в России солдат КНДР обязывают подписывать документы о неразглашении. Партийные организации по стране проводят закрытые мероприятия с участием родных убитых на российско-украинской войне северокорейских военных, на которых им вручают "удостоверение о гибели в бою" и требуют подписать соглашение, запрещающее рассказывать о смерти родственника. Обстоятельства и место гибели солдат от их родственников скрывают.

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