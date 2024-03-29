Содействовали депортации в Россию 15 украинских детей: СБУ сообщила о подозрении двум приспешникам оккупантов. Фото

Служба безопасности Украины собрала доказательства причастности еще двух граждан Украины к депортации украинских детей на территорию страны-агрессора РФ. Лицам, которые работали на оккупационную "администрацию", заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщает СБУ и Офис генерального прокурора. Сотрудники СБУ расследовали эпизод с насильственным перемещением по временно оккупированной территории Украины и последующей депортацией в Россию 15 воспитанников захваченной в то время (июль 2022 года) Новопетровской специальной школы на Николаевщине.

Среди исполнителей этого преступления были так называемый заместитель главы оккупационного "департамента молодежи и спорта Херсонской области" и его сообщница – "ректор" аграрного университета на временно оккупированной территории Херсонской области, которую на эту должность назначили российские захватчики.

В школу для похищения детей прибыли 20 вооруженных военнослужащих РФ. Они забрали воспитанников вместе с директором учреждения и ее мужем, после чего их принудительно вывезли в оккупированное тогда село Степановка на Херсонщине. "Там пострадавших ожидали двое фигурантов-псевдочиновников, организовавших принудительное перемещение похищенных детей и двоих взрослых на местный речной вокзал", – отметили в СБУ.

Из Херсона детей и супругов переправили на левобережье Херсонской области (в город Олешки), а затем автобусом в Крым. С оккупированного полуострова украинцев на поезде вывезли в город Анапа в Краснодарском крае РФ.

"По данным следствия, во время пребывания депортированных детей в РФ представители государства-агрессора запретили им использовать украинский язык и заставляли петь гимн России", – говорится в сообщении. Затем при поддержке международных волонтерских организаций украинских детей удалось вывезти в третью страну, чтобы в дальнейшем вернуть их домой.

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили обоим фигурантам из оккупационных "органов" подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку лица находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы их найти и наказать.

В Офисе генпрокурора отметили, что подозреваемые отвечали за установление украинских детей, не имеющих родителей или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, организовывали и координировали осуществление их насильственного перемещения между временно оккупированными территориями Украины.

"Из 15 воспитанников заведения 10 детей были лишены родительской опеки, 2 детей-сирот, 1 ребенок на момент депортации был уже усыновлен гражданами США, а 2 детей находились в учреждении из-за сложных жизненных обстоятельств", – сообщили в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, власти России разрабатывают систему "перевоспитания" и цифрового контроля над детьми, незаконно вывезенными из Украины в Россию после начала широкомасштабного вторжения. Среди прочего, оккупанты убеждают маленьких украинцев, что их родители умерли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!