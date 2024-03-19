Снаряд сдетонировал: в Херсонской области погиб пастух, нашедший российскую взрывчатку

В Херсонской области от оставленной российскими захватчиками взрывчатки погиб еще один мирный житель. Мужчина, выпасавший скот вблизи села Молодецкое, нашел взрывной предмет и решил забрать его с собой.

Снаряд сдетонировал, нанеся пастуху смертельные ранения. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Трагический случай произошел вблизи села Молодецкое. Выпасавший скот мужчина нашел взрывной предмет. Он решил взять его с собой. Снаряд сдетонировал, в результате чего местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным", – отметил чиновник.

Прокудин также в очередной раз обратился к гражданскому населению с призывом не прикасаться к подозрительным предметам, сообщив о находке полицейским или спасателям.

"Напоминаю, что обезвреживанием взрывчатки занимаются исключительно профессиональные саперы. Они обладают необходимыми для этого навыками и опытом", – добавил глава Херсонской ОВА.

Напомним, на днях на снаряде времен Второй мировой войны взорвались трое мужчин на Волыни. Трагедия произошла возле села Колпытов во Владимирском районе Волынской области. Мужчины 27, 35 и 38 лет утром в день гибели пошли в лес с металлоискателем, домой они так и не вернулись. Впоследствии всех троих нашли мертвыми.