Снаряд попал во двор: на Херсонщине в результате вражеского обстрела погибла женщина

На Херсонщине 13 июля российские военные преступники убили мирную жительницу. Она погибла в результате обстрела ВС РФ села Никольское Херсонского района.

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Трагедию подтвердил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. На своем Telegram-канале он написал, что погибшей было 85 лет.

Взрывы в населенном пункте прогремели около 12:00 четверга. Известно, что противник для атаки применил артиллерию.

Один из снарядов попал во двор пожилой женщины. Мирная жительница умерла на месте.

"Прибывшим на место трагедии врачам осталось лишь констатировать смерть. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью", – сообщил глава ОВА.

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Херсонская областная прокуратура заявила в Telegram, что начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 11 июля войска России атаковали "Градами" село Софиевка Херсонской области. Вследствие вражеского обстрела погибла женщина, еще один мужчина был ранен.

– Днем 11 июля российские захватчики ударили по жилым кварталам Херсона. Поражены были не менее пяти жилых домов и гуманитарный штаб, есть раненые, среди которых 8-летний ребенок.

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