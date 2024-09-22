Сначала были разбиты танки и БМП: в Нацгвардии показали, как дали отпор врагу на Северском направлении. Видео

Российские оккупанты на Северском направлении бросили на штурм украинских защитников большое количество живой силы при поддержке тяжелой техники, однако попытка врага потерпела провал. Нацгвардейцы дали мощный отпор врагу и нанесли ему тяжелые потери – остатки российской пехоты вынуждены были бежать с поля боя.

Видео дня

Об этом 22 сентября рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в официальном Telegram-канале. Он также обнародовал видео сражения.

Так, оккупанты применили для атаки многочисленную живую силу при поддержке тяжелой техники.

Отпор наступлению противника дали воины 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж", нанесшие большие потери войскам РФ в технике и живой силе.

По словам Пивненко, отразить штурм украинцам помогли артиллерия и дроны.

Совместная работа артиллеристов и операторов FPV-дронов не дала противнику достичь своих целей.

"Сначала были разбиты танки и БМП. А затем началась ликвидация поврежденной техники и испуганной вражеской пехоты, которая убегала", – рассказал Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили примерно 282 единицы вражеского вооружения и техники и обезвредили 1500 российских оккупантов. Общие военные потери страны-агрессора с начала полномасштабного нападения на Украину достигли 642 420 человек убитыми и ранеными.

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