'Склады БК уничтожены, пехота ликвидирована': в 5-й ОШБр показали точную работу по врагу на юге Бахмута. Видео

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады сдерживают российских захватчиков в районе Бахмута. Артиллеристы и операторы БпЛА подразделения наносят многочисленные удары по оккупантам в городе и окрестностях, причиняя им урон.

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В частности, они уничтожили российские склады БК и вражескую пехоту. Видео поражений показали в Telegram-канале 2-й ОШБр.

"Юг Бахмута. Артиллерия и дроны 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ведут непрерывный огонь по оккупантам. Склады БК уничтожены, пехота ликвидирована. Технологии и точность – наши союзники в этой борьбе. Каждый выстрел приближает Победу", – говорится в сообщении.

В частности, воины показали артиллерийские поражения скоплений личного состава вражеской армии, сбросы с БпЛА и поражения FPV-дронами российских укрытий.

На кадрах зафиксировано уничтожение миномета россиян и вражеской пехоты.

Другое видео зафиксировало, как дроны поражают минометную позицию россиян, а также оккупантов, которые едут по дороге среди разрушенных многоэтажек. Защитники также взорвали несколько складов БК захватчиков и уничтожили вражескую пехоту прямо в укрытии, еще одну группу "достали" в тайнике под бронетехникой.

Защитники также нашли и уничтожили спрятанную захватчиками в частном секторе пушку, минометную позицию, оборудованную среди гаражей, штурмовую группу россиян на багги и вражескую пехоту в лесополосе.

Напомним, ранее стало известно, что Силы беспилотных систем уничтожили понтонную переправу в Луганской области. Через нее враг поставлял подкрепление и БК.

Также сообщалось, что ВСУ на Курщине поразили новейший российский ЗРК С-400, он прикрывал воздушное пространство областного центра.

Кроме того, в Генштабе подтвердили удар по базе ГСМ в Воронежской области в ночь на 4 октября. Известно о попадании. Точные последствия поражения объекта, обеспечивавшего горючим оккупационную армию РФ, устанавливаются.