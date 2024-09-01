Армия РФ ударила по детскому центру реабилитации и детдому в Сумах

Российские террористические войска вечером 1 сентября ударили ракетой по помещению учебного заведения в Сумах, где расположен центр социально-психологической реабилитации несовершеннолетних и детский дом. Известно о четырех госпитализированных (на 22:55 воскресенья).

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Об обстреле сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram. "Российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумщины", – подчеркнули в ОВА.

Пострадавший объект находится посреди жилого микрорайона города. По состоянию на 22:55, по предварительной информации заместителя городского головы Станислава Полякова, жертв нет, госпитализированы четверо пострадавших. Повреждено до 400 окон в домах.

"Суспільне Суми" около 22:50 заявило, что среди раненых – мальчик семи лет и девочка 13-ти.

"Никогда не простим врагу его злодеяний! Он будет отвечать за слезы наших детей!" – заявили представители местной власти.

Отметим, что тревога в Сумской области прозвучала в 20:24. Противник совершил серию ударов. В ОВА призвали соблюдать правила безопасности и не игнорировать сирены.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности тактической авиации РФ, а также об угрозе применения противником баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 1 сентября российская авиация атаковала два промышленных предприятия в Сумах. Есть минимум одна потерпевшая. Тогда прогремели три взрыва – противник запустил по инфраструктуре управляемые авиационные бомбы.

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