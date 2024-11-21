Шпионила под видом волонтера: в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ с позывным 007. Фото

В Украине к 15 годам лишения свободы приговорили агента ФСБ, которая шпионила в Запорожье под видом волонтера. Установлено, что женщина работала под оперативным псевдонимом "007" и действовала в пользу врага, собирая разведданные об украинских позициях.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленницей оказалась жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области.

Во время пребывания на территории своей громады она была завербована представителями ФСБ. Впоследствии ее отправили в Запорожье под видом волонтера, чтобы она могла свободно контактировать с украинскими военными.

Ее основной задачей было установление связей с украинскими защитниками для дальнейшего получения разведывательной информации, в частности, геолокаций штабов, укрепрайонов и огневых точек ВСУ. Агент передавала собранные данные российскому куратору через анонимный мессенджер, получая от него задания и отправляя отчеты о проделанной работе.

Женщина была задержана в начале сентября 2022 года, когда она активно собирала информацию о базах Сил обороны. В ходе операции СБУ также были приняты меры по защите позиций украинских военных от возможных атак на основании собранных данных.

Суд признал агента виновным в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и приговорил к 15 годам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), готовившего серию воздушных атак врага по Днепру и Киеву. Предатель был задержан в феврале этого года, теперь он получил 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Одессе агентурную группу российской Федеральной службы безопасности. В ее состав входили трое местных жителей, в том числе несовершеннолетние, которые должны были совершать взрывы и поджоги в разных регионах Украины.

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