Снаряды попали в частный сектор: оккупанты обстреляли село на Донетчине, есть погибшие. Фото

Российская оккупационная армия утром 24 апреля открыла огонь из артиллерии по селу Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Жертвами военного преступления стали двое мирных жителей, еще один человек ранен.

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Взрывы в населенном пункте, расположенном недалеко от Угледара, прогремели около 9:00 в понедельник. Донецкая областная прокуратура сообщила в Facebook, что снаряды оккупантов попали в частный сектор.

В результате во дворе одного из домов погибли двое мужчин в возрасте 43 и 66 лет. Кроме того, получила осколочные ранения их 42-летняя соседка. Женщина госпитализирована.

Правоохранители уже начали досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – отметили в прокуратуре.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Учитывая то, что последний масштабный российский ракетный удар со стороны противника был 9 марта, оккупанты уже могли собрать до сотни ракет для нового обстрела Украины. В то же время следует помнить, что у государства-террориста есть и другое вооружение для воздушных атак.

– В ОК "Юг" ранее заявляли, что Россия может прибегнуть к следующей массированной ракетной атаке по Украине "ближе к сакральным для Кремля датам".

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