'Сексуальное насилие как инструмент оккупации': Костин в ООН рассказал о преступлениях России в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано 290 случаев сексуального насилия со стороны оккупантов над украинцами. Это 102 случая насилия в отношении мужчин, 188 – в отношении женщин. Среди них 15 зафиксированных случаев изнасилования несовершеннолетних обоих полов.

Эти случаи происходили во всех регионах, где побывали русские войска, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Заявление прозвучало во время ежегодных дебатов Совета Безопасности ООН по сексуальному насилию, связанному с конфликтами.

Костин заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления агрессии и геноцида, а также за 126 тыс. других военных преступлений, совершенных в Украине с 2022 года.

По словам прокурора, называть такое сексуальное насилие случаями неуместно, поскольку это не единичные случаи, а сознательная тактика захватчиков. Сексуальное насилие - систематическая политика России, уточнил он.

"Это тактика подчинения, психологического террора, контроля, принуждения, и она является неотъемлемой частью осуществления намерений РФ на территории Украины", – подчеркнул Костин. Он пояснил, что российское насилие направлено в равной степени на мужчин и женщин, мальчиков и девушек, гражданских лиц и военнопленных.

Костин особо подчеркнул, что российская война показывает "нетипичную картину для вооруженного конфликта". Она характеризуется небольшой разницей между количеством актов сексуального насилия, совершаемых против женщин и против мужчин.

"Это неоспоримый показатель того, что оно является частью агрессивной российской политики, в рамках которой пол, возраст или статус жертвы не имеют значения. Россияне совершают эти преступления против любого, кто считает себя украинцем", – пояснил покурор.

Как сообщал OBOZ.UA, российские окупанты, чудом выжившие на войне в Украине, уже стали причиной всплеска тяжких преступлений на территории страны-агрессора. Большинство убийц и насильников ранее были осуждены по разным статьям Уголовного кодекса, а затем помилованы Путиным и отправлены "законно" убивать. Теперь Россия столкнулась с огромной проблемой – "герои эсвео" стали угрозой для своих соотечественников.

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