СБУ задержала супругов – агентов РФ и их сообщника, которые шпионили на юге Украины. Фото

Служба безопасности Украины задержала трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Российской Федерации на юге страны. Среди задержанных – супруги, которые, работая на российскую военную разведку, собирали информацию об украинских военных силах на правобережье Херсонщины, а также их сообщник.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, пара систематически собирала координаты мест скопления украинских военных и техники.

Для этого они устраивали обход территории, фиксируя геолокацию военных объектов. Если им удалось выявить военную базу, они пытались определить количество личного состава и виды вооружения.

Их сообщник действовал по аналогичному плану. После сбора данных участники группы готовили отчеты для своего руководителя – резидента, оказавшегося родственником одного из агентов. Этот мужчина, который начал сотрудничать с оккупантами в начале полномасштабной войны, сбежал в Краснодар после освобождения части Херсонской области.

Резидент дистанционно завербовал своего брата и его супругу, а также местного жителя. Супруги, попытавшись скрыться под видом переселенцев из Херсона, переехали в Одессу, где они планировали избежать разоблачения.

Однако киберспециалисты СБУ задокументировали их деятельность и задержали всех троих. В ходе задержания у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами их коммуникации с российским ГРУ.

Задержанным выдвинуты обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения). Им грозит от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентов РФ, осуществлявших онлайн-корректировку ракетных ударов по Сумщине и Полтавщине. Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи важных объектов, чтобы отслеживать последствия ударов, планировать новые и корректировать повторные атаки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 22-летний контрактник, оператор беспилотных систем одной из бригад Вооруженных сил Украины.