СБУ задержала российскую информаторку, помогавшую оккупантам захватить Авдеевку. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российскую информаторку в Донецкой области. Она помогала оккупантам захватить Авдеевку, собирая для захватчиков информацию о маршрутах движения и количестве войск, направлявшихся на усиление защитников города.

Также злоумышленница фиксировала локацию опорных пунктов и огневых точек ВСУ в Авдеевке. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку, которая шпионила за Силами обороны во время боев за Авдеевку. Проживая на территории города, злоумышленница фиксировала локации опорных пунктов и огневых точек ВСУ. Также она шпионила за маршрутами движения и количеством военных колонн, направлявшихся на усиление боевых позиций защитников Авдеевки", – говорится в сообщении.

Собранную информацию предательница через мессенджер передавала своей сестре. Та работала медиком оккупационной группировки РФ, штурмовавшей Авдеевку. Так же далее передавала информацию военной разведке РФ.

Полученные данные захватчики использовали при планировании операции по захвату Авдеевки, которое осуществлялось с использованием штурмовых групп, тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации.

Когда же активные бои начались уже на улицах Авдеевки, предательница не стала ждать прихода "русского мира", а сбежала в Кривой Рог. Там в арендованной квартире она отсиживалась как переселенка, оплачивая жилье из социальных выплат, получаемых от государства.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки, установили место, где она скрывалась от правосудия, и задержали. Во время обыска во временном помещении информаторки обнаружен мобильный телефон с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", – отметили в СБУ.

Предательнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас вражеская информаторка находится под стражей.

"Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала двух коллаборанток в Херсонской области. Среди задержанных – бывшая чиновница местного подразделения Фонда социального страхования, которая во время оккупации Херсона занимала должность в местной оккупационной администрации РФ.

Для конспирации коллаборантка использовала псевдоним, которым подписывала "распорядительные" документы. После деоккупации областного центра она осталась в городе и устроилась в местный Пенсионный фонд, однако была разоблачена.

Второй коллаборанткой оказалась жительница Корабельного района Херсона, которая во время оккупации городов вступила в "избирком" захватчиков и убеждала горожан участвовать в псевдореферендуме.