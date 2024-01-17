СБУ задержала российского информатора, который шпионил за самолетами ВСУ на Кировоградщине. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали российского информатора, который шпионил за боевыми самолетами Воздушных сил ВСУ в Кировоградской области. Фигурант оказался завербованным жителем Кропивницкого, теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом 17 января сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, прежде всего шпиона интересовали направления и частота полетов боевых самолетов ВСУ, в том числе фронтовых бомбардировщиков и истребителей.

Также он пытался выявить оперативные аэродромы военной авиации, пункты управления и склады с боеприпасами.

Данные фигурант посылал в специализированные Telegram-каналы, которые были созданы российскими спецслужбами для сбора разведывательной информации.

Для маскировки агент РФ периодически менял никнейм профиля и использовал прокси-сервер для анонимизации.

СБУ задокументировала факты преступлений и задержала шпиона в собственном доме.

Им оказался житель Кропивницкого, который более трех месяцев назад попал в поле зрения врага из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях.

С оккупантами он коммуницировал через подконтрольные им интернет-ресурсы. Для сбора развединформации самостоятельно объезжал регион и скрыто фиксировал военные объекты.

Также "нужную" информацию выпытвал у своих знакомых, которых использовал "втемную".

Во время обысков у шпиона обнаружена компьютерная техника и телефон с доказательствами преступлений.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении девяти предателям, которые добровольно вступили в незаконные вооруженные формирования РФ и воевали против Украины на Донбассе. Они участвовали в "мясных" штурмах в районах Бахмута и Лисичанска, некоторые попали в плен уже во второй раз.

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