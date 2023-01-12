СБУ задержала российского агента, разведывавшего позиции ПВО на Черкасщине: данные сливал ФСБ. Фото

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента российской ФСБ во время спецоперации в Черкасской области. Злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужбы страны-агрессора.

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По указаниям врага предатель целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию об украинской противовоздушной обороне. Об этом информирует прессс-лужба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, злоумышленник выискивал данные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны. Однако прежде всего он пытался выявить боевые позиции системы ПВО и места дислокации тренировочных центров Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, вражеский агент передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории Черкасс.

Также он "отчитывался" в ФСБ по поводу локаций местных объектов критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих предприятий.

"Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону", – отметили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах. По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный Telegram-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалах.

Во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также у фигуранта обнаружили паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила вражеского агента, готовившего диверсии на западе Украины. Предатель сдал и своего куратора – офицера российских спецслужб, активно участвующего в войне против нашего государства.

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