СБУ задержала на Харьковщине экс-чиновников УЗ, которые помогали перебрасывать военные эшелоны РФ в Украину. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины на освобожденной территории Харьковской области разоблачили четырех бывших чиновников "Укрзалізниці", которые помогали оккупантам в переброске военных эшелонов в Украину. Трое из них задержаны, а четвертый после деоккупации региона сбежал в Россию.

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Об этом 19 января сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, предатели добровольно вступили в ряды оккупационной администрации.

Один получил от захватчиков должность "руководителя", другие два стали его "заместителями", а четвертый – "инженером" созданного оккупантами "Купянск-южной дистанции колеи".

Экс-чиновники "УЗ" помогали противнику восстанавливать ж/д сообщение для обеспечения потребностей войск РФ на востоке Украины.

В первую очередь они способствовали переброске военной техники, оружия и боеприпасов с территории страны-агрессора на оккупированную часть Харьковщины.

Кроме этого, предатели организовали "передачу" оккупантам оборудования "Укрзалізниці".

Они также лично призывали людей вступать в оккупационное "железнодорожное предприятие", обещая лояльное отношение захватчиков и "зарплаты" в рублях.

После деоккупации Харьковщины один из предателей сбежал в Россию, а остальные решили "залечь на дно", но СБУ установила их местонахождение и задержала их. Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Четвертому фигуранту, который скрывается в РФ, также сообщили о подозрении, продолжаются меры по привлечению его к ответственности, рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ установила личность главаря кадыровцев, который руководил карательными рейдами на Луганщине. Он скрывался под позывным "Лобзик".