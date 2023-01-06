СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам строить блокпосты на оккупированной части Харьковщины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковщины. Предатель помогал оккупантам строить блокпосты и восстанавливать дороги для переброски военной техники РФ.

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Об этом 6 января сообщила пресс-служба СБУ. Пособником захватчиков оказался бывший инженер Балаклейского райавтодора, который предложил свою помощь врагу в войне против Украины.

За это он был назначен руководителем местного "дорожно-ремонтного предприятия", созданного оккупантами.

На "должности" он организовывал восстановление дорог для переброски колонн военной техники РФ на восточный фронт. Предатель также давал указания по строительству блокпостов и раскраску остановок в российский "триколор".

Кроме того, он настойчиво пытался привлечь местных жителей в ряды оккупационного предприятия. За "согласие" обещал лояльное отношение оккупантов и "зарплату" в рублях.

После освобождения Балаклеи Вооруженными силами Украины предатель пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Ему предъявлено подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ обнаружила в епархиях УПЦ Московского патриархата листовки объединения кума Путина Виктора Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов. Речь идет о церковных объектах в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях.