СБУ задержала эксбоевика 'ДНР', который активно участвовал в захвате Горловки: он хотел 'залечь на дно' в Виннице. Фото

Силовики Службы госбезопасности провели операцию по задержанию бывшего террориста квазиреспублики ДНР, который скрывался от правосудия в Виннице. Из группировки боевиков он вышел еще до полномасштабного вторжения, надеясь "залечь на дно", однако теперь ему светит высшая мера наказания – 15 лет тюрьмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Сейчас суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствию удалось установить, что еще в 2014 году задержанный вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус из России. В том же году он активно участвовал в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры Горловки.

Во время задержания фигуранта у дома, где он снимал квартиру, у него был изъят телефон, в котором он хранил собственные фото с боевых действий против сил антитеррористической операции в Донецкой области. Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ также задержала коллаборанта, сливавшего ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Еще один коллаборант был задержан за то, что пытался раскрыть украинских партизан во временно оккупированной Запорожской области. Злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь в Киеве.